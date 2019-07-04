Ижевск, , 13:19 — REGNUM

Уже во второй раз удмуртский национальный праздник Гербер пройдёт в Санкт-Петербурге. Праздник запланирован на 13 июля в Александровском парке, сообщает отделение ассоциации «Удмурт Кенеш» Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На празднике будет работать несколько тематических площадок. Гостям предложат освоить национальные танцы, пройдут мастер-классы по традиционным ремёслам: изготовлению монисто, кукол-оберегов и плетению поясов. На музыкальной сцене выступят творческие фольклорные коллективы из Удмуртии, Башкирии, Татарии и Санкт-Петербурга.

«Здесь мы хотим провести праздник Гербер так, чтобы он отличался от одноимённого фестиваля в Москве. Москвичей знакомят не только с этнической привлекательностью Удмуртии, но и показывают потенциал региона во всех сферах. Наша же задача — продемонстрировать традиционную культуру удмуртов», — отметил режиссер-постановщик торжества, заместитель председателя удмуртского землячества «Италмас» Дмитрий Корепанов.

По его словам, праздник в северной столице пройдёт как в Удмуртии с акцентом на старинных традициях.

В Москве в этом году праздник состоится 17 августа в парке «Красная Пресня» под девизом «Удмуртия Заряжает». Гости праздника увидят традиционные удмуртские обряды, народные игры, танцы, песни, соревнования, мастер-классы от известных спортсменов, смогут насладиться фирменными «перепечами» и загадать желание настоящему Всеудмуртскому Деду Морозу — Тол Бабаю и его помощнику Лопшо Педунь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году Гербер в Петербурге прошёл в парке «Озеро Долгое». В Москве в 2018 году Гербер состоялся уже в четвёртый раз.

Гербер — национальный удмуртский праздник, до революции отмечавшийся обычно весной после окончания сева или летом перед началом сенокоса. С 1992 года Гербер стал общереспубликанским праздником, а центром празднования стал Ижевск, где в этом году Гербер отмечали в День России — 12 июня.

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