Ижевск, , 12:48 — REGNUM

Удмуртия надеется попасть с проектом реконструкции главного корпуса «Ижмаша» в федеральную адресную инвестиционную программу в 2021 или 2022 году. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

По словам Бречалова, для начала нужно выделить около 30−40 млн рублей на проведение изыскательных работ и оценки пригодности фундамента, а также стен здания к дальнейшей эксплуатации.

«Мы не можем перейти к разработке проектно-сметной документации, не зная о состоянии самого здания», — пояснил глава республики.

В случае положительной оценки экспертов, затем начнётся разработка проектно-сметной документации. На этом этапе необходимо будет определиться, что будет располагаться в обновлённом здании.

«Мнения были разные — от Суворовского училища до выставочного образовательного центра, который пока больше набирает голосов», — отметил Бречалов.

«Главный корпус оружейного завода является символом не только Ижевска, но и Удмуртии — его необходимо восстановить. Президент дал соответствующее поручение, и мы должны работать до проектно-сметной документации, а потом мы сможем рассчитывать на финансирование из федеральной адресной инвестиционной программы. Сумма пока неизвестна, но от 2,5 до 4 млрд рублей необходимы для полной реконструкции объекта», — заключил глава региона и добавил, что пока все шансы попасть в федеральную программу у республики есть.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. Планы по реконструкции главного корпуса оружейного завода обсуждаются не первый год, но до настоящего времени реализовать их не удавалось.

В январе текущего года глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что в регионе приступят к разработке проекта реконструкции главного корпуса завода Ижмаш. Он уверял, что получил поддержку в изыскании средств на полную реконструкцию здания от президента РФ Владимира Путина.

В феврале сообщалось, что здание главного корпуса оружейного завода передадут национальному музею Удмуртии в безвозмездное пользование, но объект останется в федеральной собственности.

В марте анонсировались планы о передаче здания в аренду властям Удмуртии, позднее Бречалов заявил, что подготовлена концепция использования здания. На площади более 21 тыс. кв метров будет организован многофункциональный культурно-досуговый кластер и инновационно-образовательный центр. Здесь разместятся выставочные площади, лектории, мастерские, библиотеки.

В начале апреля правительство республики и «Центр развития дизайна и городской среды» договорились с Росимуществом о безвозмездной аренде главного корпуса Ижмаша.

Год назад башня «Ижмаша» пострадала от пожара. В мае текущего года министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв отмечал, что стоимость научной и строительной экспертизы здания может составить около 12 млн рублей.

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