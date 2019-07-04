Махачкала, , 11:14 — REGNUM

Международный фестиваль народных любительских театров прикаспийских стран и регионов России «Театр традиций» стартовал в Дагестане. Церемония открытия состоялась 3 июля в Махачкале, в Русском драматическом театре имени Максима Горького, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры республики.

Фестиваль проводится в рамках Года театра в РФ под эгидой ЮНЕСКО. Он собрал более 20 коллективов из городов и районов Дагестана, субъектов России, а также из Азербайджана, Казахстана и Ирана. Театральные постановки пройдут не только в Махачкале, но и в других муниципалитетах республики. Завершится фестиваль 6 июля.

«Международный фестиваль «Театр традиций» — это еще один повод привлечения широкого зрителя и пробуждения интереса к самодеятельному театральному творчеству», — отметили в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Дагестане также проходит девятый международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», который также проводится под эгидой ЮНЕСКО. В нем принимают участие фольклорные коллективы из Дагестана и регионов России, а также артисты из семи стран зарубежья. Помимо Махачкалы, в которой проводится основная часть мероприятий, фестиваль также охватил города Каспийск, Дербент, Кизляр и некоторые районы республики. Завершит свою работу международный форум 5 июля.