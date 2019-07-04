Карловы Вары, Чехия, , 10:25 — REGNUM

Проект российской кинокомпании «Коктебель» под названием «Молоко Птицы» стал обладателем главного приза в секции Work-in-progress на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании «Экспоконтент» 3 июля.

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Жюри фестиваля отметили высокий художественный уровень картины и уникальность Приднестровья, впервые показанного в игровом кино. Впервые «Молоко Птицы» было анонсировано на 72-м Международном Каннском Кинофестивале в рамках стенда Made in Russia.

«Молоко Птицы» — это картина режиссёра Евгения Марьяна, рассказывающая о жизни 16-летнего юноши по имени Адриан. Молодой человек делает ангелов из воска и поёт в церковном хоре. Однажды он решает уехать на заработки в Европу со своим лучшим другом, но «его плану не суждено осуществиться».

Международный кинофестиваль в Карловых Варах — это ежегодный кинофестиваль, который традиционно проходит в июле в Чехии. Впервые фестиваль без конкурсной программы прошёл в 1946 году. С 1956 года кинофестиваль получил «категорию А». Ранее мероприятия проводилось один раз в два года, но с 1994 года был утверждён ежегодный формат.

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