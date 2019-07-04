Симферополь, , 10:13 — REGNUM

3 июля в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму участники организовали концерты народной музыки и театральные постановки. Участниками представления стали 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства.

С 29 июня по 3 июля участники форума работали в профессиональных тематических школах от партнеров смены. Среди них — школа вокальной традиции, школа народного театра, школа инструментальной традиции и школа академического вокала. По итогу смены каждая школа продемонстрировала вокальную, хореографическую или театральную постановку.

«Концерты нужны участникам не только, чтобы подвести определенный итог их работе, но это помогает молодым народникам вместе со своей командой объединить усилия, сплотиться и выдать только самое лучшее. Первоначальная цель любого участника - творчество. Концерты лишь помогают воплотить замыслы в жизнь», — отметила куратор «Народной смены» Анна Храмова.

«Ребята активно принимали участие в работе школ. В концерте также были номера, которые готовились при коллаборации нескольких школ. Это очень интересные мероприятия, многие из них интерактивные, они включают в себя взаимодействие с залом. Такие креативные идеи всегда приносят новинку во что-то традиционное» — рассказала эксперт форума Валентина Нестерова.

Один из участников школы академического вокала Иван Шуянов также поделился своими впечатлениями: «Это очень волнительный момент. Сколько бы я в своей жизни не выступал, я все равно волнуюсь. А тут, итоговый концерт на «Тавриде». Ощущения невероятные. Здесь каждый человек был готов к этому, и я считаю, что все прошло замечательно».