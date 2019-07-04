Вашингтон, , 08:58 — REGNUM

Главную героиню Ариэль в полнометражном фильме, основанном на анимационной версии сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», которую экранизирует студия Walt Disney сыграет участница ритм-энд-блюз дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли. Об этом сообщает издание Variety.

Ариэль Цитата из м/ф «Русалочка». реж. Рон Клементс, Джон Маскер. 1989. США

Читайте также: Стала известна претендентка на роль Урсулы в экранизации «Русалочки»

Это будет дебют Бэйли в полнометражном кино, ранее он сыграла эпизодические роли в нескольких телевизионных проектах.

Как утверждает режиссёр картины Роб Маршалл, известный своей работой над фильмами «Чикаго» и «Мэри Поппинс возвращается», он сделал свой выбор ещё на раннем этапе работы над картиной.

«После длительных поисков стало совершенно ясно, что Хэлли обладает тем редким сочетанием характера, душевности, сердечности, молодости, невинности — плюс великолепный голос. Все эти качества необходимы для того, чтобы исполнить эту культовую роль», — заявил Маршалл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что роль главной злодейки Урсулы в фильме «Русалочка» может исполнить известная голливудская актриса Мелисса МакКарти. На сегодняшний день соглашение между актрисой и кинокомпаний Walt Disney ещё не подписано, однако стороны уже вступили в переговорный процесс по данному поводу.

Напомним, слухи о возможной экранизации популярного диснеевского мультфильма появились ещё в 2016 году. Оригинальный мультсериал был создан в 1989 году.