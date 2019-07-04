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На российских экранах очередные новинки. Не пропустите!

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

«Человек-паук: Вдали от дома»

И супергероям нужен отдых и беззаботный отрыв! Особенно если они молоды не только душой, но и телом. Так решил Питер Паркер в фильме режиссера Джона Уоттса и отправился путешествовать по Европе. Казалось бы, что может случиться в таком тихом и благопристойном туристическом раю, как Венеция? Разве что какой-нибудь нетрезвый турист вывалится из гондолы? Но не тут-то было! Похоже, стихии только и поджидали этого момента, чтобы не на шутку разбушеваться, и Человеку-пауку не отвертеться от исполнения своего супергеройского долга…

«Голем: Начало» (18+)

С древних времен люди мечтали о том, чтобы сравняться с Богом и научиться творить живое из неживого. Но легенды предостерегают от подобной дерзости. Задолго до «Терминатора» и даже «Франкенштейна» была сложена средневековая еврейская легенда о Големе — человеке из глины. Израильские режиссеры Дорон и Йоав Пасы рассказывают свой вариант этой истории. В ней Голема создал не ученый-каббалист, а отчаявшаяся женщина, потерявшая сына. Созданный из глины при помощи древнего колдовства ребенок способен защитить свой народ от жестоких гонителей. Но не окажется ли лекарство страшнее болезни?

«Паразиты» (18+)

Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо удостоился Золотой ветви Каннского кинофестиваля, во время фестивальной премьеры зрители 15 минут аплодировали стоя. Эксцентрическая черная комедия рассказывает о двух семьях, которые живут словно бы на разных планетах. Нищие Кимы ютятся в подвале и зарабатывают гроши складыванием картонных коробок для пиццы, а богачи Паки живут в великолепно обставленном хайтековом доме на холме. Казалось бы, этим двум мирам было не суждено пересечься, но однажды юный Ким обманом пробирается в дом Паков в качестве репетитора по английскому языку. Эта авантюра послужила лишь началом цепи катастрофических событий…

«Тренинг личностного роста» (18+)

Казахский режиссер Фархат Шарипов рассказывает историю маленького человека, считающего себя неудачником. Канат работает в банке на незаметной и не очень денежной должности, он давно утратил смысл жизни и не знает, о чем мечтать и к чему стремиться. Но однажды на его жизненном горизонте появляется пример для подражания — успешный, уверенный в себе и циничный бизнесмен Даник, который начинает преподавать Канату уроки жизни…

Фильм получил главный приз на Московском международном кинофестивале.

«Клуб анонимных киллеров» (18+)

Каких только групп психологической поддержки не существует на свете! Анонимные алкоголики, диабетики, больные раком… Вполне возможно, что где-то есть и группа для серийных убийц, участники которой пытаются если не избавиться от своей опасной привычки, то хотя бы научиться не убивать людей слишком часто. Впрочем, режиссер Мартин Оуэн убедительно показывает тщетность таких попыток. В жизни анонимных убийц настали непростые времена — кто-то покушался на жизнь сенатора от штата Калифорния, и члены группы начинают подозревать друг друга…

«Двойная жизнь» (16+)

Жизнь преуспевающего парижского издателя Алена только с виду кажется безоблачной. «Цифра» постепенно вытесняет «бумагу», а тут еще и на семейном фронте не все гладко. Похоже, супруга Алена придерживается совершенно противоположных взглядов на творчество писателя Леонара, чью свежую книгу Ален отказался печатать. А может быть, ей нравится не только творчество Леонара, но и он сам?

Французский режиссер Оливье Ассайас в своей романтической комедии не отступает от канонов — тема адюльтера по-прежнему неисчерпаема, даже в цифровом XXI веке.

«Ибица» (16+)

Возраст — любви не помеха. Герои комедии Арно Лемора, двое уже немолодых людей, обремененных не только детьми-подростками, но и весьма разнообразным прошлым, решили завязать серьезные отношения. А совместный, почти семейный отдых должен был эти отношения сцементировать. Вот только место для отдыха они опрометчиво поручили выбрать подрастающему поколению. Пользующийся скандальной славой остров Ибица и тихое семейное счастье — две вещи несовместные…