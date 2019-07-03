Москва, , 19:22 — REGNUM

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, превративший отравление продюсера в «спектакль», теперь пытается отстоять честное имея Алибасова и заявляет, что уже второе учреждение министерства здравоохранения России подтвердило диагноз о тяжелом отравлении Бари Каримовича. В качестве доказательств Горжанкин распространила документы, подтверждающие диагноз Алибасова.

Бари Алибасов в палате. 03.07.2019 © PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня Алибасов по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсер получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Он был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Горжанкин отчаянно информировал средства массовой информации о состоянии здоровья Алибасова и обстоятельствах его отравления. Факт отравления не вызывал ни у кого вопросов, так как были заявления врачей и родственников. Однако Горжанкин, в одном из интервью обронил неосторожную фразу о том, что вся история с отравлением — это «спектакль». Он практически сразу заявил, что имел в виду информационную кампанию вокруг отравления Алибасова, а вовсе не сам факт отравления.

Бари Алибасов на обследовании. 03.07.2019 © PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин

Но ряд СМИ решил поставить под сомнение факт отравления Алибасова и обвинить продюсера и его PR-директор в том, что с помощью истории с отравлением они пытаются поднять спрос на группу «На-На!, пик популярности которой давно в прошлом.

Горжанкин решил бить фактами. Он рассказал, что сегодня Алибасов посетил ФБУЗ «Лечено-реабилитационный центр Минэкомразвития России». Алибасову была сделана гастроскапия, которая подтверждает диагноз, поставленный в НИИ имени Склифосовского — химический ожог пищевода 3−4 степени, язвенно-некротический эзофагит с наличием сужения в верхней трети пищевода до 0,8 сантиметра в диаметре, химический ожог желудка 2 степени, эрозивный ожоговый гастрит и ожоговый дуоденит.

Данные повреждения были вследствие «токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ». Алибасову предписали строгую диету и велели снова явиться к врачу примерно через месяц.

«Таким образом, обследование уже во втором авторитетном учреждении Минздрава РФ безапелляционно подтвердило диагноз, несмотря на заявления некоторых СМИ», — заявил Горжанкин.

Диагноз от 03.07.2019 © PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин Протокол ЭГДС от 03.07.2019 © PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин

При этом PR-директор понимает, что различные СМИ распространяют ложную информацию об Алибасове исключительно ради рейтинга, но не некоторые из СМИ перешли уже всякие границы.

Особенно от Горжанкина досталось «Первому каналу». Оказывает, он сам, а также Алибасов и его сын сходили на шоу «На самом деле», где прошли допрос на детекторе лжи. Горжанкин опасается, что шоу будет смонтировано в негативном для Алибасова ключе.

«Мы пока не видели смонтированный вариант, но во всем чувствовалось предвзятое отношение. Буквально все перевернули с ног на головы в угоду рейтингам», — прокомментировал свое участие в шоу сам Бари Алибасов.