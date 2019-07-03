Ярославль, , 18:39 — REGNUM

Министерство культуры проведет проверку по факту обращения части труппы ярославского театра драмы им. Ф. Г. Волкова о конфликте художественного руководителя и директора театра. Об этом министр Владимир Мединский рассказал ТАСС.

Владимир Мединский

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 50 актеров труппы подписали письмо, в котором просят разрешить конфликт между худруком Евгением Марчелли и новым директором театра Алексеем Туркаловым. Актеры заявили о поддержке художественного руководителя.

По словам Мединского, письмо пока не поступило в министерство. Когда оно поступит, чиновники проведут проверку.

«Ситуации, когда не складываются отношения между директором и худруком, случаются нередко, но здесь, судя по всему, носят критический характер. Министерство всегда старается выступать на стороне интересов учреждений культуры, в данном случае в учреждении культуры произошел раскол. Если верить сообщениям в СМИ, под письмом подписалась подавляющая часть труппы, которая выступает за художественного руководителя, кто выступает за директора — мы пока не знаем», — цитирует Владимира Мединского ТАСС.

Ситуация вокруг театра активно обсуждается в Ярославле. В социальных сетях идут активные споры о будущем театра. При этом люди занимают диаметрально противоположные позиции. Одни безоговорочно поддерживают Евгения Марчелли, другие столь же категорично видят в нем причины скандалов, разворачивающихся в последнее время вокруг театра.

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