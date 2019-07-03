Ярославль, , 18:20 — REGNUM

3 июля в штаб квартире Союза городов Золотого кольца в Ярославле прошла презентация новых книг о Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Путеводитель по Ярославской области

Это путеводитель «Ярославская область. 77 чудес» и подарочное издание «Золотое кольцо Ярославии». Путеводитель карманного формата «Ярославская область: 77 чудес» рассчитан на массовую аудиторию, в том числе туристическую. Путеводитель кратко рассказывает о наиболее значимых достопримечательностях области. Книга содержит удобную навигацию и путевые подсказки, которые помогут туристам в составлении собственных маршрутов.

«Мы постарались в этой книге не писать ничего, что можно найти в интернете. Однако, каждый разворот даёт для умного человека достаточно информации, чтобы он мог принять решение, ехать туда или нет. Мы ориентировались на современного туриста, который свободен в принятии решении и не привык, когда ему что-либо диктуют, который способен сам, получив информацию, выстроить траекторию своего маршрута», — рассказал директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

Автор путеводителя Антон Голицын рассказал, что книга написана на основании собственного опыта поездок по Ярославской области в качестве журналиста, автора телефильмов, а также работы над книжной серией «Библиотека ярославской семьи».

«Мы создали перечень уникальных мест в Ярославской области, интересных с точки зрения туриста. Тут есть статьи об отдельных городах, селах и деревнях, таких как Пошехонье, Любим, Вятское, Великое, Борок, деревне Мартыново. Есть материалы о локальных местах, например ярославской Стрелке или Рыбацкой слободе в устье Трубежа в Переславле. Есть памятники архитектуры, музеи и даже отдельные предметы, как, например, икона Всемилостивого Спаса в Тутаеве. Икона огромных размеров уникальна не в меньшей степени, чем Воскресенский собор, в котором она находится. Есть и статьи о природных объектах, такие как озера Костромской низины или Дарвинский заповедник», — рассказал Антон Голицын.

Книга «Золотое кольцо Ярославии» представляет собой более развернутый рассказ о достопримечательностях региона — с подробными историческими экскурсами и большим количеством иллюстраций. Издательство видит ее в первую очередь подарком для гостей региона. Обе книги будут доступны не только в городах Ярославской области, но и в книжных магазинах Москвы.