Симферополь, , 17:47 — REGNUM

3 июля в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла творческая встреча с Игорем Матвиенко и Игорем Полонским.

Игорь Матвиенко, российский продюсер и композитор, создатель популярных российский групп «Любэ», «Иванушки International» «Фабрика» и других, и Игорь Полонский, композитор и саунд-продюсер, обсудили важные личностные качества, необходимые для человека, который хочет стать знаменитым музыкантом, а также тенденции, присущие для российского шоу-бизнеса.

«Я пришел сюда ради того, чтобы поговорить о народном творчестве. Важно сохранить исконно славянско-русские песни. Сейчас всплеск хип-хопа уже переходит на нет. Я наблюдаю, что тренд постепенно исчезает. Даже рэп-исполнители начинают петь, потому что всю жизнь не будешь читать одно и то же. Мне кажется, что за народной музыкой — будущее», — отметил Игорь Матвиенко.

Игорь Полонский также высказал свое мнение: «Полтора года назад мы экспериментировали с народными звуками при работе над фильмом «Викинг». Это сильно на нас повлияло. Теперь в песни мы иногда вставляем народные мотивы — звуки на фоне или в соло. Это придает музыке новые и яркие краски. Таким инструментом нужно пользоваться».

Участники форума нашли встречу полезной для себя, сообщает пресс-служба «Тавриды». Представительница Тверской области Елизавета Щербакова, участница школы инструментальной традиции, поделилась своими впечатлениями: «Самой нужной информацией было то, как молодым исполнителям можно продвигать себя. У меня есть много знакомых, которые стремятся к вершинам народной музыки. Если правильно использовать все, что нам дали, я надеюсь, мир о нас еще услышит много раз».

После творческой встречи участники обсудили план работы над арт-манифестом с предложением о проведении в России в 2021 году «Года народного искусства и нематериального культурного наследия».