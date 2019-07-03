Вашингтон, , 13:13 — REGNUM

Голливудский киноактер Бред Питт в будущем планирует сниматься все реже и реже. Своими мыслями на этот счет он поделился с изданием GQ Australia.

Питт, которому в декабре прошлого года исполнилось 55 лет, считает себя уже слишком старым для съемок в кино. По его мнению, в этом возрасте лучше сосредоточиться на продюсировании.

«Я буду сниматься все меньше и меньше. Я действительно верю в то, что в целом это занятие для более молодых мужчин», — сказал он.

Хотя, по его словам, и существуют роли «выдающихся пожилых персонажей», в киноиндустрии существует «естественный отбор», который рано или поздно затронет каждого.

Этим летом на киноэкраны выйдет новый фильм с участием Бреда Питта «Однажды в… Голливуде». Действие фильма происходит в 1969 году. Главные герои фильма — актер Рик Далтон (Леонардо ди Каприо) и его друг Клифф Бут (Питт) пытаются реализовать себя в кинематографе. Актриса Марго Робби играет роль Шерон Тейт, в действительности убитой сектой Чарльза Мэнсона.