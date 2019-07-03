Елец, Липецкая область, , 13:10 — REGNUM

В минувшие выходные в Ельце Липецкой области состоялся V Фестиваль малых городов. В 2019 году тема фестиваля — «Великая история в малых городах». Более 300 представителей из 14 малых городов 10 регионов России, которые входят в состав Ассоциации малых туристских городов, приняли участие в фестивале: Азов, Боровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич, и вступивший в качестве кандидата в члены Ассоциации города Гаврилов Посад. Фестиваль проводился по инициативе Ассоциации малых туристских городов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Липецкой области и Администрации городского округа города Ельца.

Костюмированное шествие © V Фестиваль малых городов

Костюмированное шествие © V Фестиваль малых городов

Концепция «кочующего» фестиваля заключается в том, чтобы рассказать России о малых городах и их наследии. В программы фестиваля были посольский двор городов с мастерами и информационными центрами, закладка фруктового сада или малых архитектурных форм, костюмированное шествие, музыкальные презентации городов, деловая программа для глав городов и презентация туристических возможностей города, принимающего фестиваль.

Костюмированное шествие © V Фестиваль малых городов

Фестиваль в Ельце начался костюмированным шествием, в котором приняли участие 700 человек, более 1500 артистов выступили на пяти фестивальных площадках. Более сорока мастер-классов провели мастера на основной площадке фестиваля — посольском дворе: изготовление казачьей нагайки, трюковое владение кнута и нагайки, верховая набойка или плетение на ромашке, лепка каргопольской глиняной игрушки и её роспись, традиционные куклы, кунгурские печатные пряники, солонки из бересты, свистулек, елецкое кружево на коклюшках, вышивка на валенках, соликамский керамика, лепка из глины, вышивка, флористика валяние из войлока, лепка из полимерной глины, глиняная игрушка «Конь-Гаврюша», плетение из бересты, владимирская вышивка, лыковый оберег, цветы из дранки, «кукла-льнянушка», косторезное и гончарное дело, лоскутное шитье и многие другие.

Мастер-классы фестиваля © V Фестиваль малых городов

Вице-президент АМТГ Игорь Эрикович Кехтер «Я считаю, нам всем повезло, что мы живем в малых городах, а не в мегаполисах. Сила нашей страны в малом. В нашей Ассоциации ключевым является подход «Великое в малом»: «Великие люди в малом городе», «Великое путешествие в малом городе», «Великое событие в малом городе». Я рад, что пятый фестиваль малых городов проходил в Ельце. Жители города и гости после фестиваля выразили желание посетить наши города АМТГ. Это один из самых ценных результатов фестиваля. Значит мы смогли привлечь интерес к малым городам и создать мотив для путешествий по России».

Мастер-классы фестиваля © V Фестиваль малых городов

Деловая часть фестиваля состоялась в форме круглого стола «Исторические кварталы малого города — векторы для развития экономики» в рамках которого выступили эксперты в области архитектуры, охраны наследия, культурной экономики, урбанистики, брендинга и информационных технологий и представители Российского географического общества. Также в рамках круглого стола был презентован первый сувенир Ассоциации — набор открыток, нарисованных детьми. Также эксперты дали старт проекту «Паспорт созвездия малых городов». В деловой программе приняли участие 10 глав городов Ассоциации, а также специалисты в сфере наследия, культуры и туризма.

Торжественное открытие фестиваля © V Фестиваль малых городов

Глава Каргопольского муниципального района Наталья Бубенщикова по итогам фестиваля выделила его особую ценность — расширение компетенций глав малых городов:

Наталья Бубенщикова «Быть главой города не учат, мы все вышли из разных сфер — кто-то силен в финансах, кто-то в ЖКХ, а фестиваль — это колоссальный опыт, возможность учиться комплексному развитию, понимать ценность стратегического планирования в сфере культуры и туризма, которые тесно переплетаются со всеми сферами жизнедеятельности малого города. Этот проект должен продолжаться».

Мастер-классы фестиваля © V Фестиваль малых городов Мастер-классы фестиваля © V Фестиваль малых городов

Гости фестиваля отметили высокую сохранность исторической застройки города, красоту ландшафтов и гостеприимство ельчан. Особенным впечатлением стала опера «Легенда о граде Ельце» на открытом воздухе, со сценой, вписанной во впечатляющий ландшафт на берегу реки Сосна и видом на 4 храма города. Во второй день фестиваля Елец презентовал фрагмент знаменитого фестиваля «Антоновские яблоки» в Дворянском саду, где также состоялось открытие аллеи символов городов Ассоциации.

Опера «Легенда о граде Ельце» © V Фестиваль малых городов Опера «Легенда о граде Ельце» © V Фестиваль малых городов

Панов Сергей Алексеевич, глава городского округа города Елец «Благодарю Ассоциацию за предоставление права проведения пятого фестиваля малых городов. Мы гордимся своей великой историей, людьми, которые строили наш город и не раз восстанавливали его. Наша задача все это сохранить для наших детей и гостей. Пусть этот фестиваль вдохновляет и нужно помнить, что мы счастливые люди — мы живем в малых городах».

Юрий Николаевич Таран принял участие во всех основных мероприятиях фестиваля и отметил:

Юрий Николаевич Таран «Вся Липецкая область участвует в Фестивале. Мы гордимся Ельцом. Фестиваль доказывает, что Россия это прежде всего малые города, это не только мегаполисы. Пятый фестиваль уже состоялся, надеемся на продолжение проекта. Этим фестивалем мы заглядываем в будущее.»

В рамках официальной церемонии закрытия президент Ассоциации Анатолий Геннадьевич Курицин и Панов Сергей Алексеевич, Глава городского округа города Елец передали символ фестиваля главе Администрации города Азова Владимиру Валерьевичу Ращупкину.

Передача символа фестиваля © V Фестиваль малых городов

Анатолий Геннадьевич Курицин «В апреле 2015 года представители городов совместно разработали концепцию фестиваля на 13 лет вперед, в июне 2015 мы в Угличе приняли первый фестиваль. Именно тогда Елец вошел в состав Ассоциации. Затем фестиваль состоялся в Елабуге, Суздале, Тобольске и пятый юбилейный прошел в Ельце. Мы под большим впечатлением от города и от команды, которая все подготовила. Каждый год планка повышается, но я уверен Азову, есть чем удивить страну».

Владимир Валерьевич Ращупкин, глава Администрации города Азова «Для меня Елец — это классический образ русского малого города бережно хранящий страницы российской истории и культуры. Уникальные объекты и мероприятия делают Елец — яркой звездой среди исторических городов. Азов представлял южную звезду в созвездии малых городов АМТГ. У нас одна на всех история и одна на всех родовая память, приглашая в Азов мы хотим познакомить с уникальными артефактами и проектами, составляющими основу великого наследия. Ждем всех в Азове в августе 2020 года».