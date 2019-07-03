Ташкент, , 11:34 — REGNUM

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 2 июля в ходе 43-й сессии в Баку принял решение относительно объекта всемирного наследия «Исторический центр Шахрисабза», сообщает Госкомтуризма Узбекистана.

ЮНЕСКО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Документ приветствует принятые руководством Узбекистана меры по защите объектов всемирного наследия, в том числе принятие правительственного постановления о приостановке всех строительных работ в исторических городах», говорится в сообщении.

Что касается Шахрисабза, то документ ЮНЕСКО содержит конкретные рекомендации по дальнейшему развитию города и постановляет оставить Шахрисабз в списке всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Узбекская сторона, в свою очередь, пообещала в двухлетний срок разработать проект плана регенерации города.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО подготовил заявку на исключение города Шахрисабз из Списка всемирного наследия.

Город Шахрисабс известен в том числе тем что в нем в 1336 году родился один из символов современного Узбекистана, средневековый завоеватель Амир Темур (Тамерлан).

Решение об исключении города из Списка всемирного наследия проистекает после уничтожения властями исторических кварталов Шахрисабза.

Также сообщалось, что только в Ташкенте властями уничтожено около 80% зданий, представляющих историческую и культурную ценность.

В настоящее время в Ташкенте запланировано масштабное строительство в центральной части города, под снос пойдут многие здания начала и середины ХХ века, представляющие историческую и культурную ценность и являющиеся предметом интереса для иностранных туристов.

Снос таких зданий, как считается, обусловлен вопиющей некомпетентностью чиновников, дающих разрешение на снос, но многие жители полагают, что чиновниками, вопреки здравому смыслу, движет исключительно корысть, так как под снос идут здания в центре города, земля под которыми представляет интерес для застройщиков