Кстово, Нижегородская область, 3 июля 2019, 10:00 — REGNUM
Празднование Дня молодёжи в Кстово может иметь неприятные последствия из-за приглашённого хедлайнера — главного коллектива концертной программы. Продюсер музыкального коллектива «Краски» Алексей Воронов заявил, что выступавшие в нижегородском городе артисты — «не настоящая группы «Краски»» и мэрия про это знала, так как им заранее звонили и предупреждали. Власти города не вняли предупреждению, концерт состоялся, а теперь продюсер настоящего коллектива планирует требовать возбуждения уголовного дела и проверки того, куда ушли деньги, выделенные на концерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Видеообращение Алексей Воронов разместил на официальной странице группы в соцсетях, где извинился перед горожанами:
Он также уточнил, что тогда при звонке в администрации заверили, что концерт будут отменён: «Но, как мы все видим, все-таки этот фальшивый концерт фальшивой группы состоялся».
Воронов добавил, что будет написано заявление: «Будем обращаться в полицию по этому факту, будем писать заявление, будет требовать возбуждения уголовного дела, чтобы расследовать этот факт, чтобы выяснить куда ушли деньги, государственные деньги, выделенные на проведение этого концерта».
Он также уточнил, что будем обращение в прокуратуру Нижегородской области, чтобы дело было взято на контроль.
Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию:
Жители Кстова, побывавшие на концерте, также поделились впечатлением от выступления:
Позднее стало известно, что имущественный ущерб, который был причинён исполнением десяти песен, авторские права на которые принадлежат «Краскам», продюсер оценил в 1 млн рублей.