Кстово, Нижегородская область, , 10:00 — REGNUM

Празднование Дня молодёжи в Кстово может иметь неприятные последствия из-за приглашённого хедлайнера — главного коллектива концертной программы. Продюсер музыкального коллектива «Краски» Алексей Воронов заявил, что выступавшие в нижегородском городе артисты — «не настоящая группы «Краски»» и мэрия про это знала, так как им заранее звонили и предупреждали. Власти города не вняли предупреждению, концерт состоялся, а теперь продюсер настоящего коллектива планирует требовать возбуждения уголовного дела и проверки того, куда ушли деньги, выделенные на концерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Видеообращение Алексей Воронов разместил на официальной странице группы в соцсетях, где извинился перед горожанами:

«Приношу свои извинения всем жителям города Кстово, потому что 29 июня в вашем городе выступила не настоящая группа «Краски». К вам приехали мошенники. Мы знали об этом концерте, мы звонили в администрацию города Кстово, предупреждали, что к вам едет не настоящая группа «Краски».

Он также уточнил, что тогда при звонке в администрации заверили, что концерт будут отменён: «Но, как мы все видим, все-таки этот фальшивый концерт фальшивой группы состоялся».

Воронов добавил, что будет написано заявление: «Будем обращаться в полицию по этому факту, будем писать заявление, будет требовать возбуждения уголовного дела, чтобы расследовать этот факт, чтобы выяснить куда ушли деньги, государственные деньги, выделенные на проведение этого концерта».

Он также уточнил, что будем обращение в прокуратуру Нижегородской области, чтобы дело было взято на контроль.

Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию:

«Оказалось, что для кстовчан пели не настоящие «Краски». Сейчас продюсер группы Алексей Воронов намерен обратиться в прокуратуру Нижегородской области. Он заявил, что до концерта еще предупреждал администрацию района, но реакции их не последовало, при этом обвинив чиновников в «распиле» «праздничных» денег. Но сразу стоит сказать, что праздник организовывался на спонсорские деньги. Не буду называть героев. Они в курсе».

Жители Кстова, побывавшие на концерте, также поделились впечатлением от выступления:

«Краски» действительно фальшивые, это весь город заметил!», «Я посмотрела график выступлений — и в этот день «Краски» планировали выступление в другом городе. Написала сюда — продюсеру. Получила адекватный ответ. И женщина-продюсер фальшивой группы испарилась со скоростью света. А я даже отношения к администрации не имею. Работаю в культуре. У нас так радовались, что приедут «Краски», я просто выразила сомнения».

Позднее стало известно, что имущественный ущерб, который был причинён исполнением десяти песен, авторские права на которые принадлежат «Краскам», продюсер оценил в 1 млн рублей.