Москва, , 19:17 — REGNUM

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал выезд автомобиля с народной артисткой России Аллой Пугачевой на перрон Рижского вокзала.

Напомним, в сети интернет появилась видеозапись, на которой видно, как Пугачева на автомобиле Maybach подъезжает прямо по перрону Рижского вокзала к пассажирскому поезду в Ригу. Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Некоторые осудили Пугачеву за такой поступок, другие не увидели в этом чего-то предосудительного.

В РЖД заявили, что есть строгий регламент, который определяет порядок подъезда автомобилей к железнодорожным поездам через перрон. Это может быть исключительно спецтехника по специальному разрешению. При этом в РЖД подчеркнули, что автомобиль Пугачевой подъезжал к поезду не по перрону №1, по которому к вагонам шли другие пассажиры, а по техническому перрону №2, где других пассажиров не было.

Лещенко, как и некоторые другие, не увидел чего-то предосудительного в поступке Пугачевой.

«Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» — заявил Лещенко.

Он подчеркнул, что на Аллу Борисовну «все пристально смотрят». Данная ситуация, по мнению Лещенко, не является «темой для обсуждения».