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В издании московского книжного магазина «Циолковский» выходит в свет книга профессора Донецкого университета (ДНР) Дмитрия Музы «Град Китеж: русская пневматология».

Дмитрий Муза. Град Китеж: русская пневматология. М., 2019

Предлагаемая монография посвящена проблеме выработки собственной позитивной культурной идентичности русской цивилизацией и славянским культурно-историческим типом, как полноценным субъектом мировой истории. Сложный и противоречивый механизм её формирования выявляется через религиозно-философскую рефлексию мыслителей России ХIХ — ХХ ст.

Подобный опыт обретения самосознания может быть полезен для созидания восточными славянами своего бытия в ХХI веке, — веке, в котором обнажилась тенденция к забвению универсалий и ценностей христианской культуры. Работа может быть полезна всем, интересующимся духовными истоками восточнохристианской и русской культуры, а также использована в качестве пособия по курсу «История русской философии».