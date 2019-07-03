3 июля 2019 | Время чтения 6 мин

4 июля вышел новый фильм Marvel — «Человек-паук: вдали от дома». Картина завершает третью эпоху популярной киновселенной весьма неоднозначно: с одной стороны, фильм полон шуток и заставляет смеяться добрую половину хронометража, а с другой стороны — он рассказывает о потере и одиночестве одного очень юного «дружелюбного соседа». Как Человек-паук переживает потерю Железного человека — в материале корреспондента ИА REGNUM.

Алёна Соколова, , 22:30 — REGNUM

Человек-паук — не просто супергерой. Он символ поколения, герой вне времени и пространства: как многие дети в 70-х годах любили комиксы о нём, так и взрослые в XXI веке с удовольствием идут в кино на новые премьеры этой франшизы. В сети регулярно разгораются споры о том, кто же считается настоящим «Пауком» — Тоби Макгуайер из самой первой трилогии фильмов Сэма Рейми (2002 год), Эндрю Гарфилд из дилогии «Новый Человек-паук» (2012 год) или же молодой Том Холланд, покоривший сердца зрителей в фильме «Человек-паук: возвращение домой» (2017 год). Кажется, после вышедшей 4 июля картины «Человек-паук: вдали от дома» мое сердце отныне отдано Холланду.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США

Учитывая, что фильм — прямое продолжение блокбастера «Мстители: Финал», ожидания к новинке были соответствующие. Признаюсь сразу: между лагерями тех, кому нравится Капитан Америка, и тех, кому нравится Железный человек, я выбираю вторых. Поэтому после первых трейлеров я ожидала увидеть как минимум что-то душещипательное и слезовыдавливающее.

С первых кадров ты понимаешь, что в Marvel появился новый тренд. Создатели фильмов сообразили, что некоторые герои стали для людей чем-то большим, чем реплики, костюмы и экранное время: за десятилетия существования киновселенной персонажи превратились для поклонников комиксов в близких друзей, отпускать которых всегда тяжело и грустно. Но герои часто умирают, когда спасают мир. Такова их природа.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США

Дружелюбный сосед

«Вдали от дома» весь — от начальных кадров и до финала — становится панихидой по тем, кто погиб, спасая вымышленную Землю от вымышленных врагов. Но в большей степени фильм отдает дань уважения Тони Старку: гению, миллиардеру и плейбою. Его отношения с Человеком-пауком в исполнении Холланда были пронизаны отцовской заботой: он буквально стал наставником для героя, которому, по задумке, не было положено никакого наставничества. Мы уже писали, что Стэн Ли изначально придумал Питера Паркера одиноким, чтобы показать, что подростки могут становиться героями даже тогда, когда их никто не поддерживает. Человек-паук был первым супергероем в комиксах, у которого никогда не было помощников. Он сам шил себе костюмы, сам осознавал свою силу.

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История, снятая Джоном Уоттсом, в корне меняет этот концепт. Новый Питер Паркер — совсем ребенок по сравнению со своими прошлыми киноверсиями, и ему совершенно не хочется спасать мир. Но вера Железного человека в ум и доброе сердце Человека-паука помогает тому справиться с сомнениями. Питер буквально повторяет сценарий, по которому Тони Старк сам становился героем. Если снять костюм — кто он без него? Если оставить Холланда в одиночестве — кем тот окажется, малодушным ребенком или великим героем? Но вот что удивительно: кажется, Человек-паук сам не знает ответов на эти вопросы. Однажды Старк назвал его «дружелюбным соседом», а не настоящим Мстителем, — и Питер несет это звание, как невидимый супергеройский плащ.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США

В фильме он похож на светлячка, что тянется к свету, не разбирая его источника. Его тандем с загадочным героем Мистерио, прилетевшим из «альтернативной Вселенной», показывает, как мальчишка нуждается в ком-то старшем и опытном. Питер — школьник, у него каникулы, друзья и влюбленность головного мозга. Сам Мистерио в некоторых сценах настолько похож на Железного человека, что кажется, что он и есть Тони Старк — просто сменивший личину, скрываясь от очередной галактической угрозы.

При том, что Marvel изменяет ядро персонажа, Человек-паук всё равно остается комичным, забавным и искренним. В актерской игре Тома Холланда угадывается неловкость Макгуайера, но при этом добавляется что-то свое — юношеский максимализм, наверное. Холланд действительно играет ребенка, который отлично разбирается, например, в гик-фильмах, но пока не готов взрослеть. Всё-таки прежние Пауки были старше и, возможно, серьезнее. Здесь больше половины фильма — это юмор. Часть реплик можно было не расслышать из-за хохота в зрительном зале, потому что уж над шутками в Marvel работать умеют. Они не переходят ниже пояса, не надоедают, выглядят к месту и действительно смешат.

Знаменитая история любви Питера Паркера и ЭмДжей тоже смотрится свежо, из-за того, что оба теперь — простые школьники. Актриса Зендея показывает свою героиню смелой, сильной и умной. Наконец-то сценаристы нарушают классический сюжетный штамп «очки Кларка Кента»: Человек-паук наконец становится узнанным своими близкими. Когда мы видим ЭмДжей, отважно размахивающую железной булавой, мы понимаем, что с такой девушкой Человеку-пауку никто не угрожает. Вспоминается сцена из «Финала», где все супергероини Marvel говорят Паркеру, что справятся и без него. Но не слишком ли киноделы усердствуют, превращая Человека-паука в беспомощного мальчишку?

Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США

Одиночество и героизм

«Вдали от дома» — фильм не о становлении персонажа. Паук сражался и прежде, защищал горожан и даже бывал в космосе. Он уже ловко обращается с паутиной и даже смеет ставить Ника Фьюри на автоответчик. «Вдали от дома» неожиданно становится фильмом об… одиночестве.

У Питера Паркера есть друзья и любящая тетя, но липкий страх одиночества стягивает его изнутри. Питеру Паркеру настолько нужен кто-то мудрый и понимающий, как Тони Старк, что он готов открыть сердце каждому, кто хоть сколько-то на него похож. Этот фильм практически не упоминает «Мстителей», но после него отчетливо понимаешь, что «Мстителей» больше нет. Иначе почему никто не приходит на помощь, когда человечеству угрожает очередная опасность? Питер остался один, и его одиночество — та черная тень, сражение с которой страшнее битвы с любым врагом.

Железного человека больше нет, а всё его наследие ложится на плечи «дружелюбного соседа». У них слишком много общего, хотя, на первый взгляд, Питер Паркер совсем не похож на харизматичного Тони — но, вероятно, именно в такого героя он и превратится. Упрямого, своенравного, гениального, в чём-то эгоистичного и бескомпромиссно любящего планету и человечество.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уоттс. 2019. США

Фильм ловко сплетает интриги — и если об одной из них можно догадаться, зная сюжет классических комиксов, то сцены после титров заставляют выходить из кинозала ошарашенными — Человека-паука ждет не самое сладкое будущее. На одном из последних Comic Con’ов представители Marvel заявили, что в будущем нас ожидает еще 7 фильмов о приключениях Питера Паркера: если предыдущие киноверсии рассказывали нам о взрослом Питере, то в текущем случае герой будет расти прямо на глазах зрителей.

Третья эпоха киновселенной Marvel подошла к концу — но сражение со злом никогда не закончится. Просто защита человечества ляжет на плечи других героев. Новая кровь, новые истории и старый мотив: настоящие герои всегда остаются в наших сердцах.

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