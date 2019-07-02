Ульяновск, , 14:39 — REGNUM

В Ульяновской области 6 июля пройдёт фестиваль «Волжский путь», в котором ожидается участие более 200 реконструкторов из 12 городов. Особенностью мероприятия является погружение в эпоху раннего Средневековья в формате «живой истории», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Одно из крупнейших в Поволжье мероприятий, посвященных эпохе средних веков, пройдет на территории комплекса «Булгарская застава» у села Ивановка Старомайнского района. В фестивале примут участие археологи, историки, члены клубов исторической реконструкции, ремесленники. Ожидается участие более 200 членов военно-исторических клубов и реконструкторов из Ульяновска, Самары, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Тулы, Москвы, Оренбурга и Саранска. На ремесленной ярмарке мастера из разных регионов России представят изделия ручной работы из шерсти, глины, дерева и стекла.

Программа начнётся построением участников и массовым сражением. В течение дня будут работать интерактивные площадки и мастер-классы.

«Зрители смогут увидеть массовые сражения воинов в доспехах с разными видами оружия: мечами, копьями, топорами. Самое зрелищное сражение — битва дружин, во время которой участники объединятся в группы по 12 человек и в течение дня будут соревноваться в нескольких видах состязаний. Все реконструкторы готовы рассказать о своих костюмах и доспехах, с каждым из них можно сфотографироваться. И самое главное — на фестивале невозможно найти одинаковых комплектов, так как все они изготавливаются участниками по своему видению, каждый из них уникален», — говори исполняющий обязанности директора регионального агентства по туризму Денис Ильин.

Программа завершится выступлением фолк-группы La Verden из Тулы. Для желающих принять участие в фестивале организованы специальные автобусные перевозки.

Организатором фестиваля выступает ассоциация предпринимателей «Люди дела», которая получила финансирование из регионального бюджета в рамках конкурса туристических проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Чебоксарах прошёл фестиваль «Волжский рубеж», на который приехали реконструкторы из Татарии, Кировской, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областей. Был показана реконструкция боя времён Великой Отечественной войны. Площадкой стало Заволжье — место дислокации 95-го полка 14-й Чебоксарской запасной стрелковой бригады — поисковики отмечают, что это единственное в истории СССР воинское соединение, носившее официальное наименование «Чебоксарская». Полк находился здесь с 1942 по 1944 годы. Здесь готовили бойцов перед отправкой на фронт: они учились копать окопы, стрелять из различных видов оружия. В первый же год пребывания бригады подготовлено и отправлено на фронт в составе маршевых пополнений более 170 тыс. бойцов.

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