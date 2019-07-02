Ульяновск, 2 июля 2019, 14:39 — REGNUM
В Ульяновской области 6 июля пройдёт фестиваль «Волжский путь», в котором ожидается участие более 200 реконструкторов из 12 городов. Особенностью мероприятия является погружение в эпоху раннего Средневековья в формате «живой истории», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Одно из крупнейших в Поволжье мероприятий, посвященных эпохе средних веков, пройдет на территории комплекса «Булгарская застава» у села Ивановка Старомайнского района. В фестивале примут участие археологи, историки, члены клубов исторической реконструкции, ремесленники. Ожидается участие более 200 членов военно-исторических клубов и реконструкторов из Ульяновска, Самары, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Тулы, Москвы, Оренбурга и Саранска. На ремесленной ярмарке мастера из разных регионов России представят изделия ручной работы из шерсти, глины, дерева и стекла.
Программа начнётся построением участников и массовым сражением. В течение дня будут работать интерактивные площадки и мастер-классы.
Программа завершится выступлением фолк-группы La Verden из Тулы. Для желающих принять участие в фестивале организованы специальные автобусные перевозки.
Организатором фестиваля выступает ассоциация предпринимателей «Люди дела», которая получила финансирование из регионального бюджета в рамках конкурса туристических проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Чебоксарах прошёл фестиваль «Волжский рубеж», на который приехали реконструкторы из Татарии, Кировской, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областей. Был показана реконструкция боя времён Великой Отечественной войны. Площадкой стало Заволжье — место дислокации 95-го полка 14-й Чебоксарской запасной стрелковой бригады — поисковики отмечают, что это единственное в истории СССР воинское соединение, носившее официальное наименование «Чебоксарская». Полк находился здесь с 1942 по 1944 годы. Здесь готовили бойцов перед отправкой на фронт: они учились копать окопы, стрелять из различных видов оружия. В первый же год пребывания бригады подготовлено и отправлено на фронт в составе маршевых пополнений более 170 тыс. бойцов.
Читайте также: От Сурского рубежа — к Волжскому: реконструкция боя в Чувашии