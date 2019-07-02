Лос-Анджелес, США, , 13:24 — REGNUM

Актеры грядущего кинокомикса Marvel «Человек-паук: вдали от дома» посетили детский госпиталь в Лос-Анджелесе в рамках предпремьерных показов фильма. Видео визита опубликовали на официальном YouTube-канале госпиталя 1 июля.

Несмотря на то, что мировая премьера фильма «Человек-паук: вдали от дома» назначена на 2 июля, пациенты детской больницы в Лос-Анджелесе смогли одними из первых в США оценить блокбастер. Во время предпремьерного показа фильма главные актеры картины — Том Холланд, Джейк Джилленхол и Зендая, — появились перед детьми в образах Человека-паука, Мистерио и ЭмДжей.

Актеры раздавали автографы, фотографировались с пациентами и рассуждали с ними о супергероях. Том Холланд показал несколько гимнастических трюков и записал видеообращение, где произнес популярную фразу среди поклонников киновселенной Marvel: «Я люблю вас 3000». Ее произнес супергерой Железный человек (Роберт Дауни младший) в фильме «Мстители: финал».

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» режиссера Джона Уоттса выйдет в России 4 июля. Сюжет рассказывает о школьных каникулах подростка Питера Паркера, который вынужден постоянно выбирать между обычной человеческой жизнью и миссией по спасению мира. В фильме также снимаются Сэмюэл Л. Джексон и Джон Фавро.

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