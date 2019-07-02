Бужумбура, , 12:31 — REGNUM

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза переименовал ряд достопримечательностей страны. Многие заметили, что переименование было проведено таким образом, чтобы отразить исторический вклад преобладающего в стране этноса хуту, передает ВВС Africa.

Переименование национального стадиона, президентского дворца и главного аэропорта должно было «напомнить бурундийцам об их истории», сказал президент в своей речи в день независимости страны. Критики, однако, говорят, что этот шаг был направлен на то, чтобы стереть вклад членов этнического меньшинства тутси.

В понедельник, 1 июля, страна отмечала 57 лет с момента обретения независимости. После обретения независимости от Бельгии в 1962 году не имеющая выхода к морю Бурунди столкнулась с напряженностью между этносами хуту и тутси.

Нкурунзиза, бывший лидер мятежников хуту, стал вторым президентом страны. Он был избран в 2005 году после окончания жестокой гражданской войны.

В 2015 году Бурунди погрузилась в очередной кризис, когда переизбрание Нкурунзизы на третий срок вызвало протесты со стороны сторонников оппозиции, которые заявили, что этот шаг нарушает Конституцию.

В своем выступлении на день независимости 54-летний лидер сказал, что переименование достопримечательностей страны было направлено на борьбу с предательством.

Так, в Бурунди переименовали Национальный стадион, Международный аэропорт, известную улицу и президентский дворец. Главный стадион теперь официально называется «Стадион Героев». Его старое наименование было дано в честь Луи Рвагасора, одной из самых почитаемых и выдающихся личностей в истории Бурунди. Портрет Рвагасора также используется в валюте страны. Он был первым премьер-министром Бурунди, но был убит до того, как страна обрела независимость в 1962 году.

Президент Нкурунзиза заявил, что новое здание парламента в новой, еще не построенной столице Гитеге, будет названо в честь Рвагасоре.

Главный аэропорт в Бужумбуре теперь будет называться «аэропорт имени Мерчиора Ндадае» в честь первого демократически избранного президента страны. Этнический хуту, он правил в течение трех месяцев в 1993 году, прежде чем он был убит после того, как проводимые им реформы вызвали недовольство в армии, в которой доминировали тутси.

Также в Бурунди переименовали улицу 3 сентября. Дата отмечает день, когда бывший военачальник Пьер Буйоя сверг своего двоюродного брата президента Жана-Батиста Багаза в 1987 году. Буйоя, этнический тутси, пришел к власти, пообещав положить конец беспорядочным отношениям между этническими группами Бурунди, но в итоге политик развязал репрессивную кампанию по борьбе с восстанием хуту в 1988 году.

Знаменитая улица в Бужумбуре теперь будет носить имя генерал-лейтенанта Адольфа Ншимиримана, союзника президента Нкурунзизы, который был убит в 2015 году после попытки государственного переворота против правительства.

Генерал-лейтенант Ншимиримана служил советником президента и был бывшим главой разведывательного подразделения, который приобрел репутацию безжалостного человека.

Новый президентский дворец был переименован в честь короля Нтаре Рушаци. Легендарный король Рушаци считается основателем королевства Бурунди в 1500-х годах