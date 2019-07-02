Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM

Отечественное издательство «Лавка Игр» локализует в России мировой хит среди семейных настольных игр — проект «Крылья». Анонс новинки был опубликован в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте» 1 июля.

«Крылья» (Wingspan) — игра Элизабет Харгрейв, выпущенная издательством Stonemaier Games в 2019 году. На данный момент она занимает первое место в мировом рейтинге настольных игр Board Game Geek в категории игр для семейной аудитории. Игроки выступают в роли орнитологов: они изучают различные виды птиц и стараются отбирать лучшие экземпляры для сети личных заповедников. В карточной партии могут участвовать от 1 до 5 человек, а время игры варьируется от 40 до 70 минут. Выполняя различные игровые действия, участники партии выкладывают на свои планшеты карточки с птицами: чья коллекция окажется лучше, тот и победит.

Предзаказ российской версии «Крыльев» продлится до начала августа, а коробки с готовой игрой приедут в Россию в ноябре 2019 года. Представители издательства отмечают, что «Крылья» отличаются оригинальной тематикой на фоне существующих предложений рынка.

« Свежо, нестандартно и, самое главное, сеттинг не искусственно «натянут», а ложится на механику весьма гармонично». Издательство «Лавка Игр»

Ранее издательство «Лавка Игр» объявило о локализации немецкого настольного хита и победителя различных игровых премий — проекта «Quacksalber von Quedlinburg». В России игра выйдет под названием «Знахари Кведлинбурга».

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