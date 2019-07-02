Нью-Йорк, США, , 13:07 — REGNUM

Сериал «Песочный человек» от потоковой платформы Netflix получит 11 эпизодов. Представители Netflix рассказали о своем отношении к будущему шоу, сообщило издание ComicBook 1 июля.

Издание Variety опубликовало заметку о том, что грядущее шоу «Песочный человек» будет состоять из 10 эпизодов. Однако писатель Нил Гейман, автор комиксов, на основе которых будет снят сериал, в своем микроблоге в социальной сети Twitter опроверг эту информацию и заявил, что первый сезон проекта будет состоять из 11 серий.

https://twitter.com/neilhimself/status/1145853498359201792

Потоковая платформа Netflix ранее заключила сделку с медиакомпанией Warner Bros. TV на экранизацию культовой серии комиксов Нила Геймана «Песочный человек». По словам вице-президента подразделения оригинальных сериалов Netflix Ченнинга Данджи, представители стримингового сервиса были очень рады сотрудничать с блестящей командой, состоящей из исполнительных продюсеров в лице Геймана и Дэвида Гойера («Темный Рыцарь») и шоураннера Аллана Хейнберга («Чудо-женщина»). Данджи похвалил работу Геймана и добавил, что в компании рады возможности погрузиться в популярную вселенную.

Ченнинг Данджи, вице-президент Original Series, Netflix «От богатых персонажей Нила и сюжетных линий до замысловато выстроенных миров, мы рады создать эпический уникальный сериал, способный глубоко погрузится в эту многослойную вселенную, любимую фанатами по всему миру».

«Песочный человек» — серия комиксов, издаваемая DC Comics с 1989 по 1996 год. Продолжения и альтернативные варианты развития сюжета комикса выпускаются до сих пор. Сюжет рассказывает о могущественном существе Морфеусе, который может управлять человеческими снами. В земном мире он обитает вместе с другими сверхъестественными сущностями: шоу покажет историю их взаимоотношений с человечеством и друг с другом.