Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM

Здания Екатеринбургского государственного театрального института уже в 2020 году могут быть реконструированы. Об этом заявила ректор учреждения Анна Глуханюк корреспонденту ИА REGNUM.

Оба здания института являются памятниками (здание на ул. Вайнера — областного значения, на Карла Либкнехта — федерального). Для проведения ремонтных работ необходима разработка проектно-сметной документации, на что нужны федеральные деньги

«Мы в тесном контакте с Министерством культуры РФ. Есть перспектива выделения средств в этом году. Если всё будет хорошо, то в этом году будет сделан проект, а в следующем, при наличии финансирования, начнётся ремонт» — сказала Глуханюк.

Театральный институт известен своими выпускниками — в разные времена вуз закончили актёры Анатолий Солоницын, Виталий Коваленко, драматурги Николай Коляда, Василий Сигарев и многие другие известные личности. Однако здания ЕГТИ ощутимо нуждаются в ремонте — это видно и по экстерьеру, и по интерьеру объектов.

Напомним, в 2016 году ЕГТИ пережил смену руководства. С поста ректора ушёл возглавлявший вуз с 1985 года Владимир Бабенко. Новым руководителем института стала Анна Глуханюк.

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