Симферополь, , 06:57 — REGNUM

1 июля в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла образовательная сессия «Как народное искусство выживает в эпоху брендов и трендов». В ней приняли участие 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства.

В Крыму встретились деятели культуры из разных регионов Пресс-служба «Таврида 5.0»

Вместе с авторитетными спикерами молодые народники обсудили тенденции и методы популяризации народного творчества, а также принципы продвижения, которые следует соблюдать народникам в современном мире.

Музыкальный продюсер Роман Любомиров посоветовал молодым народникам: «Не будьте закрытыми. Ваши танцы ничуть не хуже нижнего брейка. Вы должны с друг другом обмениваться знаниями. Общайтесь. Так мы сможем сохранять традиционные и культурные навыки».

Этнопевица фольклорной и казачьей песни, преподаватель образовательной программы «Казачий музыкальный фольклор» Валентина Нестерова со своей стороны отметила: «Важно обращаться к массовому зрителю. Народная культура имеет свойство куда-то уходить. Быть артистом - быть направленным на людей. Артист может нести свет или ничего».

Также в обсуждении приняли участие основатель «Музея забытой музыки» Сергей Плотников, художественный руководитель театра танца «Престиж» Анастасия Гончар, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Мерема» Екатерина Модина, генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, народный артист Чеченской Республики, Абхазии, Республики Ингушетия, профессор, главный балетмейстер государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Абдула Магомадов, концертный директор чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах», государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо», заслуженный работник культуры Чеченской Республики Алексей Субботин, создатель и главный дизайнер бренда традиционной русской одежды VARVARA ZENINA Варвара Зенина.

Помимо общей образовательной сессии для участников «Народной смены» были организованы мастер-классы и профессиональные тематические школы от партнеров смены. Среди них — школа вокальной традиции, школа народного театра, школа инструментальной традиции и школа академического вокала.

«Таврида ежедневно дает новые знания и навыки. Эксперты поражают глубиной своего опыта и мыслей. Сегодня я узнала о тонкостях создания контента про русское творчество за рубежом», — поделилась представитель Республики Марий Эл, участница Школы академического вокала София Ризатдинова.

Вечером молодые народники приняли участие в работе творческих мастерских, а в конце дня на форуме выступает певица Варвара Визбор.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).