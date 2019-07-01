Тбилиси, , 20:29 — REGNUM

Вахтанг Кикабидзе заявил, что он полностью поддерживает решение грузинской Нино Катамадзе отказаться от выступлений в Российской Федерации. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает РИА Новости.

«Я выражаю полную поддержку ее решению», — сказал Кикабидзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня не самая известная в России грузинская певица Нино Катамадзе написала на своей странице в социальной сети Facebook, что поддерживает грузинскую прозападную оппозицию, которая протестует в Тбилиси и в России больше выступать никогда не будет.

Напомним, что протесты в Грузии начались после беспорядков, которые, в свою очередь, начались после нападения радикальных элементов из прозападной грузинской оппозиции на официальную российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия.

Катамадзе написала, что 22 июня она принимала участие в фестивале «Усадьба Jazz» в России, так как не отказаться от концерта «из-за девятилетней незрячей девочки». Но это было её последнее выступление в России.

Стоит отметить, что Кикабидзе с 2008 года отказался выступать в России и больше не приезжал в нашу страну.