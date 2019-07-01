Москва, , 21:44 — REGNUM

Российская государственная библиотека для молодёжи в Москве запускает специальную программу «летние каникулы» с 1 июля по 15 августа. Всех посетителей ждут чтения, лекции, мастер-классы, выставки и экскурсии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РГБМ 1 июля.

Российская государственная библиотека для молодёжи Rgub.ru

Программа предназначена для тех, кто остался в городе, но хочет с интересом провести свободное от учёбы время. Посетителей ожидают чтения произведений культовых авторов на русском и английском языках (Оскар Уайльд, Стивен Кинг, Антуан де Сент-Экзюпери).

Российская государственная библиотека для молодёжи Rgub.ru

Все желающие также смогут посетить лекции по протезированию, применению современных экзоскелетов, работе с удалёнными базами данных, антологии блюза и съёмках своего первого короткометражного фильма. На специальных демонстрациях посетители «летних каникул» смогут ознакомиться с редкими и наиболее ценными изданиями из фонда РГБМ, а также актуальными VR-технологиями.

Российская государственная библиотека для молодёжи Rgub.ru

Всех любителей творчества и искусства ожидают мастер-классы по дизайну, фотографии и созданию различных поделок руками, а также тренинги по актёрскому мастерству. Также посетители библиотеки смогут поучаствовать в презентациях современных авторов и посетить экскурсии по залам РГБМ.

Российская государственная библиотека для молодёжи Rgub.ru

Ранее Российская государственная библиотека для молодёжи объявила о начале приёма работ участников III Всероссийского Молодёжного конкурса литературного и художественного авангарда «Лапа Азора». В конкурсе 2019 года молодые таланты будут соревноваться в номинациях «РОКУ УКОР» и «ТЕНЬ ЗВУКА». Первая будет включать в себя комбинаторную поэзию, а вторая — графическую, визуальную и видеопоэзию.

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