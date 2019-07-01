Москва, , 17:39 — REGNUM

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко скончалась в США. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России

По информации родных, актриса скончалась 14 июня на 92-м году жизни.

«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Надежда Чередниченко в 1949 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, в 1960 году — класс вокала Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Впервые появилась в кино в 1946 году, сыграв роль Нины Грековой в фильме Андрея Фролова «Первая перчатка». Основные свои роли актриса сыграла в период с 1954 по 1960 год, снявшись в таких фильмах, как «Чемпион мира», «Матрос Чижик», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны».