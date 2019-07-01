Псков, , 17:01 — REGNUM

Главную награду I Международного кинофестиваля «Западные ворота», который завершился в Пскове 30 июня, получил фильм «Товарищ ребёнок» режиссёра Мооники Сийметс (Эстония). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Специальные призы фестиваля получили латвийский кинофильм «Кольцо Намея» режиссёра Айгарса Грауба за яркое воплощение истории народа, «Удачи тебе, Ворчун!» режиссёра Тиины Люми (Финляндия) за защиту идеалов гуманизма в современном обществе, «Зона 261» режиссёра Фредерика Хиллера (Швеция)за актуальность проблематики.

«За любовь к кино» организаторы наградили документальный фильм «Голоса в старых стенах» режиссёра Александра Позднякова. Приз зрительских симпатий получил фильм из Финляндии «21 способ сорвать свадьбу» режиссёра Йоханны Вуоксенмаа.

Приз «За вклад в кинематограф» организаторы фестиваля вручили кинорежиссёру, народному артисту РФ Виталию Мельникову («Начальник Чукотки», «Отпуск в сентябре», «Выйти замуж за капитана»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кинофестиваль «Западные ворота» проводился в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

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