Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM

В Екатеринбурге мероприятия пятого международного музыкального фестиваля «Ночь музыки» объединили более 300 тыс. человек из разных городов России и зарубежья. Столица Среднего Урала стала на одну ночь музыкальной столицей всего мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики администрации муниципалитета.

«Уральская ночь музыки — Ural Music Night» проходила в ночь с 28 на 29 июня. Мероприятия в рамках неё проводились на 75 площадках. Среди наиболее популярных оказались Плотинка, Площадь 1905 года, Октябрьская площадь, площадь Труда, театр оперы и балета и т. д.

Всего на фестивале собрались более 2 600 артистов, которые представляли 26 государств. Они выступали в 60 жанрах и направлениях музыки, среди которых академическая классика, бардовские песни, рэп и т. д.

Отметим, в ходе фестиваля не обошлось без проблем. На одной из площадок в момент выступления рэперов возникла давка. Выступление пришлось прервать.

Сами организаторы позднее заявили журналистам, что не ожидали такого количества участников фестиваля. Отметим, инициатором фестиваля является Екатеринбургский продюсерский центр «ЛАД». Мэрия Екатеринбурга со своей стороны оказывает «Ночи музыки» организационную поддержку.