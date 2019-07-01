Гластонбери, Великобритания, , 14:37 — REGNUM

Уличный художник Бэнкси представил в британском Гластонбери бронежилет, созданный им для рэпера Stormzy. Фотографию своей новой работы он опубликовал в Instagram 30 июня.

На кадре был изображен темнокожий рэпер Stormzy на фестивале Гластонбери в Великобритании. На музыканте был надет черный бронежилет с нарисованным по центру британским флагом. Подпись к фотографии гласила:

Бэнкси, стрит-арт художник «Я сделал индивидуальный бронежилет и подумал — кто бы мог это надеть? Stormzy в Гластонбери».

https://www.instagram.com/p/BzS7TrSHL_d/

Рэпер Stormzy — двадцатипятилетний британский исполнитель, выпускающий свои альбомы с 2014 года. Его треки неоднократно занимали лидирующие позиции в музыкальных чартах Великобритании. Теперь Stormzy стал первым темнокожим музыкантом, выступившим на сцене в Гластонбери за всю историю музыкального фестиваля с 1970 года.

Ранее Бэнкси представил необычный арт-объект на Королевской художественной выставке в Лондоне в начале июня 2019 года. Работа высмеивала ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза. На таможенных воротах, обычно находящихся в аэропорту, была создана надпись «Держитесь подальше» (англ. «Keep out») с отвалившейся буквой «Т».

Читайте также: «Держитесь подальше»: Бэнкси высмеял Brexit в своей новой работе

Читайте ранее в этом сюжете: Hana Bank выступит спонсором выставки Korean Eye 2020