Гластонбери, Великобритания, 1 июля 2019, 14:37 — REGNUM
Уличный художник Бэнкси представил в британском Гластонбери бронежилет, созданный им для рэпера Stormzy. Фотографию своей новой работы он опубликовал в Instagram 30 июня.
На кадре был изображен темнокожий рэпер Stormzy на фестивале Гластонбери в Великобритании. На музыканте был надет черный бронежилет с нарисованным по центру британским флагом. Подпись к фотографии гласила:
https://www.instagram.com/p/BzS7TrSHL_d/
Рэпер Stormzy — двадцатипятилетний британский исполнитель, выпускающий свои альбомы с 2014 года. Его треки неоднократно занимали лидирующие позиции в музыкальных чартах Великобритании. Теперь Stormzy стал первым темнокожим музыкантом, выступившим на сцене в Гластонбери за всю историю музыкального фестиваля с 1970 года.
Ранее Бэнкси представил необычный арт-объект на Королевской художественной выставке в Лондоне в начале июня 2019 года. Работа высмеивала ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза. На таможенных воротах, обычно находящихся в аэропорту, была создана надпись «Держитесь подальше» (англ. «Keep out») с отвалившейся буквой «Т».
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