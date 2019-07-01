Казань, , 13:38 — REGNUM

В Казани продолжается разрушение руками мародёров памятника истории и культуры регионального значения Мергасовского дома. Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу было закреплено постановлением исполкома Казани ещё 30 декабря 2009 года.

Сейчас мародёры спиливают перила, батареи, трубы, вывозят фрагменты интерьера на автомобилях. На крыши и балконы дома забираются подростки, оставляя мусор и бутылки от спиртных напитков, сообщает «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на городских активистов.

Читайте также: «Мергасовский дом» требуют взять под защиту: власти Татарии ждут в суде

В минувшие выходные полицейские задержали двоих подростков, которые отказались проходить медицинское освидетельствование. Активисты тем временем пытаются организовать дежурство вокруг объекта культуры, предотвратив дальнейшее разграбление и возможные поджоги, а также остановив разрушение здания.

Напомним, дом возводился по проекту архитектора Дмитрия Фёдорова в 30-е годы XX века и является образцом эпохи конструктивизма, но уже давно требует реставрации. История с Мергасовским домом (памятником истории и культуры местного значения — многоквартирным домом №19/5 по ул. Кави Наджми в Казани, в котором жили детский писатель Абдулла Алиш и писатель Кави Наджми) получила широкую известность около двух лет назад, когда городские власти предложили жильцам дома переехать из него. Жильцы выступили против: одних не устраивает альтернатива в виде окраины, а других — низкая выкупная цена. Ситуация усложняется тем, что объект имеет два адреса, по одному из них он числится как памятник культурного наследия, а по второму — как жилой дом. В доме 65 квартир. Пять семей, получивших квартиры неподалёку, согласились переехать. Остальные получат новое жилье в микрорайоне Салават Купере, несмотря на попытки оспорить расселение в суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, требования защитить Мергасовский дом в суде не увенчались успехом.

В начале 2018 года один из собственников нежилых помещений — ООО «Экво Казань» — потребовал в суде обязать исполком Казани «провести работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного значения». Данный иск был проигран, в августе 2018 года без удовлетворения осталась и апелляционная жалоба. При рассмотрении последней выяснилось, что некие работы в доме были проведены, но их качество заявителей не устраивает.

Читайте также: Восстановить нельзя выселить: «Мергасовский дом» сохранять не будут?

Вторым иском то же ООО требовало от минкультуры РТ разработать и утвердить охранную документацию объекта культурного наследия, но в суде выяснилось, что она давно уже существует, тогда истец отозвал иск. Именно в этом деле обжаловать прекращение производства по делу пытался ответчик — министерство культуры РТ. Обоснование жалобы пока неизвестно, определение суда не изготовлено и еще может быть обжаловано.

Еще один иск ООО подавало к исполкому Казани и администрации Вахитовского и Приволжского районов. Компания требовала признать незаконной серию нормативных актов, которые признали жилые помещения и многоквартирный дом непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, а также те, что признали его аварийным и подлежащим реконструкции или реставрации. В середине сентября 2018 года суд отказал в удовлетворении иска.

Читайте также: «Неправомерно расходуются десятки миллионов»: скандал с Мергасовским домом

В апреле 2019 года стало известно, что здание будет переведено в нежилой фонд, а затем продано инвесторам за 1 рубля с обязательством по проведению ремонтно-восстановительных работ.