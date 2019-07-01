Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM

В выставочном зале национального археологического музея Северной Македонии откроется выставка «Великая степь: история и культура», организованная национальным музеем Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского музея.

Выставка пройдет с 11 июля по 11 августа 2019 года в рамках проекта «Шествие «золотого человека» по музеям мира». На выставке зарубежные зрители ознакомятся с историческим и культурным наследием Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Золото великой степи». На выставке было представлено более 25 тыс. экспонатов, в том числе реконструкция «золотого человека» VII—VIII веков до н. э.

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