Бербанк, США, , 13:16 — REGNUM

Потоковая платформа Netflix выпустит сериал по мотивам комикса Нила Геймана «Песочный человек». О заключенной сделке между Netflix и компанией Warner Bros. сообщило издание The Hollywood Reporter 30 июня.

Особенности сделки между Netflix и Warner Bros. Television не разглашаются, но по данным внутренних источников издания сумма контракта делает будущий сериал самым дорогим проектом DC Entertainment, дочерней компании Warner Bros. Шоураннером сериала станет Алан Хайнберг («Чудо-женщина», «Анатомия Грейса»), а исполнительными продюсерами — сам писатель Нил Гейман («Благие знамения», «Американские боги») и Дэвид Гойер («Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»).

«Песочный человек» (The Sandman) — серия комиксов Нила Геймана, раскрывающая историю Морфея, могущественного существа, управляющего Сном. Вместе с ним в вымышленной вселенной существуют и властвуют другие сверхъестественные силы, на взаимоотношениях Морфея с которыми держится сюжет. Выпуски публиковались с 1989 по 1996 год, однако до сих пор серия пополняется второстепенными сценарными ветками. Права на издание комикса принадлежат DC Comics. Об экранизации «Песочного человека» говорили еще с 1999 года, но до полнометражного фильма проект никто не довел.

Ранее Нил Гейман в своем микроблоге в Twitter рассказал, что в 2018 году студия Marvel отказалась экранизировать комикс писателя «1602», в котором известные супергерои Marvel помещены в обстановку Англии семнадцатого века. Права на эту серию графических романов принадлежат Marvel и Disney.

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