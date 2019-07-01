Сиэтл, США, , 13:01 — REGNUM

Актриса Зои Салдана хотела бы вернуться в образе Гаморы в киновселенную Marvel. Об этом она рассказала на выставке Comic Con в Сиэтле, сообщил портал ComicBook 30 июня.

Во время сессии вопросов-ответов у Салданы спросили, не хочет ли она вернуться к серии фильмов «Стражи Галактики», где она исполняла одну из главных ролей, будучи в образе зеленокожей инопланетянки Гаморы. Салдана ответила, что не знает о точных планах студии Marvel и режиссера Джеймса Ганна относительно будущего ее персонажа. Однако она хотела бы вернуться во вселенную, чтобы попытаться глубже раскрыть для зрителей ее неоднозначную героиню.

Зои Салдана, актриса «В конце концов, есть часть меня, которая хочет, чтобы она вернулась, нашла свой путь обратно к Стражам, но есть также часть меня, которая хочет исследовать «плохую» Гамору. Я никогда не видела ее в этом образе, но она, как вы знаете, считается самым смертоносным убийцей, самой смертоносной женщиной в галактике, поэтому я хотела бы посмотреть, как выглядит ее гнев, потому что это даст мне плодотворную почву для работы. Но да, я хочу, чтобы она вернулась к Стражам».

Ранее режиссер серии фильмов «Стражи Галактики» отказался рассказывать поклонникам, ожидается ли появление Гаморы в будущих частях франшизы.

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Фильмы «Стражи Галактики» выходили в 2014 и в 2017 году благодаря студии Marvel. В них рассказывается о банде бывших преступников, которая объединилась ради спасения вселенной от инопланетных угроз.

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