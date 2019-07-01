Пекин, , 11:46 — REGNUM

Новый фильм совместного производства Marvel и Sony «Человек-паук: вдали от дома» в первый день проката заработал на азиатском рынке 111 млн долларов. Этот результат лучше, чем у блокбастера «Капитан Марвел», сообщил портал Deadline 30 июня.

Показ стартовал в Китае, Японии и Гонконге 30 июня. Кассовые сборы за премьерные сутки оказались на 45% больше, чем у предыдущей части франшизы «Человек-паук: возвращение домой», вышедшей в 2017 году, и на 21% больше, чем у фильма «Капитан Марвел» (2019 год). Результаты, как отмечает издание, высокие: в Китае «Человек-паук: вдали от дома» принес 98 млн долларов. В Японии фильм стал вторым супергеройским блокбастером по кассовым сборам в первый день показа (первое место занимает предыдущая часть франшизы Marvel «Мстители: Финал»). В Гонконге проект показал лучший старт среди фильмов киностудии Sony за всю историю компании в стране.

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» режиссера Джона Уоттса появится в мировом прокате 2 июля, в российских кинотеатрах зрители смогут оценить премьеру 4 июля. По сюжету школьник Питер Паркер (Том Холланд) отправляется с одноклассниками на каникулы в Европу, чтобы весело провести время, однако агент сверхсекретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) заставляет молодого человека выбрать — хочет ли он оставаться обычным школьником или готов спасать мир, как супергерой Человек-паук. В фильме также снимаются Джон Фавро, Зендея и Джейк Джилленхол.

Читайте также: Критики одобрили новый фильм Marvel «Человек-паук: вдали от дома»

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel снимет фильм с новой версией Дэдпула