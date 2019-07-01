Ярославль, , 10:35 — REGNUM

На территории ярославского комбината технических тканей «Красный Перекоп» 28 июня открылась экспозиция «Музей-Фабрика: новая ткань города». Она рассказывает о ключевых фрагментах истории Ярославской Большой мануфактуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музей-Фабрика: новая ткань города

Проект в 2017 году стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина и получил грант на реализацию. Инициатор проекта — Региональное агентство творческих инициатив. Созданный агентством шесть лет назад культурный центр TEXTIL располагается в бывшем транспортном цехе фабрики «Красный Перекоп». Отсюда интерес кураторов к истории этого места.

Существующий на комбинате технических тканей корпоративный музей рассказывает лишь о советском прошлом этого предприятия. Новая экспозиция охватывает всю историю Ярославской Большой мануфактуры. Музей занимает бывший зал паровых машин. В советское время здесь располагалась столовая, но в последние годы помещение пустовало.

«Ценность этого зала в его расположении, — рассказывает куратор проекта Юлия Кривцова. — Мы можем подняться на второй этаж, откуда начинается наш спектакль «Радио Фабрика» — его участники попадают на действующее производство, узнают о процессе изготовления технических тканей и размышляют о смысле труда. А выйдя из этого зала, мы окажемся на исторической территории фабричного двора, где под открытым небом можно продолжить экскурсию, рассказывающую о настоящем и прошлом этого места».

Новая экспозиция построена в нетипичном для музеев формате. Здесь не рассказывается про «этапы большого пути». Но есть, например, история, как в начале XIX века английские торговцы скупали изделия ярославской фабрики, ставили на них свои клейма и затем перепродавали под видом английских. Повсюду встречаются рассуждения последнего управляющего дореволюционной фабрикой Алексея Грязнова, реформы которого действительно улучшили жизнь рабочих.

Множество экспонатов можно буквально взять в руки. Например, пролистать копии анкет иностранных специалистов, которые в 1930-е годы хотели устроиться на фабрику. Перевернуть несколько страниц семейных фотоальбомов тех, кто когда-то здесь работал. Послушать отчет одного из директоров фабрики, сняв трубку телефона с дисковым номеронабирателем — такие аппараты давно уже канули в Лету.

«Мы представили только первый этап проекта «Музей-Фабрика: новая ткань города». Открывшаяся экспозиция будет дорабатываться и дополняться. Мы хотим расширить часть с воспоминаниями и мыслями фабричных — по сути, все экспонаты будут сопровождаться их видением, их историями. К марту 2020 года планируем создать сторителлинг прямо на экспозиции с теми, кто работал на комбинате в 1970—1990-е годы. Мы уже провели несколько встреч, ищем темы и формы. Хотим глубже раскрыть историю 1990-х — переломного времени, когда менялось совершенно всё», — делится планами Юлия Кривцова.

«Музей-Фабрика» первое время будет работать по сеансам, расписание которых можно найти на странице проекта в Фейсбуке. Можно посетить только экспозицию «Новая ткань города» либо совместить ее посещение со спектаклем «Радио Фабрика» или с экскурсией по фабричному району «Человек красит место».

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