Лондон, , 22:56 — REGNUM

Известный голливудский актер Дэниел Крейг после перерыва вернулся на съемочную площадку нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом 30 июня сообщает портал Deadline.

Перерыв был вызван травмой связок лодыжки, полученной актером в результате падения во время съемок фильма на Ямайке в мае этого года. Данное падение привело к операции и двухнедельной реабилитации. Во время вынужденного «отпуска» главного героя фильма производство киноленты не было прекращено.

Согласно информации, размещенной на официальной странице 51-летнего актера в социальной сети Twitter, сроки выхода киноленты остаются прежними — апрель 2020 года.

Напомним, новый фильм, рабочее название которого звучит как «Бонд 25», расскажет историю возвращения Джеймса Бонда к активной жизни после его ухода на пенсию. Данный фильм станет пятым по счёту в фильмографии актера в роли Джеймса Бонда.