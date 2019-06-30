Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM

По заявлению американского актера Уилла Смита, роль в ленте «Алладин», производства студии Walt Disney, стала самым успешным проектом в его карьере. Об этом 29 июня артист сообщил на своей официальной странице в Instagram.

«Алладин оказался самым кассовым проектом из тех, в которых я участвовал. Я польщен, у меня просто нет слов. Всем спасибо», — сообщил актер.

Уилл Смит также поблагодарил всех зрителей фильма и его поклонников, в том числе и из России.

Напомним, несмотря на то, что западные кинокритики дали не очень высокие оценки фильму, мировые сборы от проката ленты «Алладин», на данный момент, превысили $824 млн, что значительно превышает сборы от предыдущего успешного фильма в карьере артиста «День независимости», собравшего $817 млн.