Санкт-Петербург, , 22:24 — REGNUM

21 марта 1920 года в больнице имени Карла Маркса на Выборгской стороне Петрограда в семье выходцев из Эстляндской губернии родился долгожданный сынишка, которого назвали именем Георг (удивительно, но в до 1918 года эта больница носила имя Святого Георгия). Позже весь мир узнает его как величайшего баритона ХХ века, «певца, что поет закрытым ртом» и таинственного «мистера Икс» Георга Отса.

Безусловно, к 100-летнему юбилею великого певца захотелось увековечить на карте его родного города.

Начались поиски мест, связанных с семьей Отсов и благодаря книге эстонской исследовательницы и ведущего биографа Георга Отса Кулле Райг (Kulle Raig) такие места были найдены. Так мы узнали, что семья Отсов жила в Петербурге-Петрограде на Большой Охте, по адресу Полевая улица, 2. Это была служебная квартира от железнодорожного ведомства, по которому служил отец Георга Отса — Карл Отс.

Оказалось, что в Санкт-Петербурге такой улицы, на сегодняшний день не существует, а из исторических домов, расположенных на бывшей Полевой улицы остался лишь один, но, согласно архивным градостроительным картам сохранившийся дом располагался по адресу ул. Полевая д.5, а месторасположение дома по адресу ул. Полевая д.2 примерно соответствует юго-западному углу Большой Пороховой ул. и пр. Металлистов.

В метрах 200−250 от этой точки, на Среднеохтинском проспекте от угла с Панфиловой до угла Большой Пороховской улицы был найден безымянный сквер, который и было решено назвать именем Георга Отса.

С этой идей я и обратился к правлению Всемирного клуба петербуржцев, где с восторгом идея была поддержана, после чего от Клуба была оформлена заявка в Комитет культуры Санкт-Петербурга.

После чего 26 июня 2019 г. топонимическая комиссия Культурной столицы одобрила запрос Всемирного клуба петербуржцев по наименованию сего безымянного сквера именем Георга Отса.

После чего осталось найти и само место, где появился на свет младенец Георг.

Обращаясь к архивам 1920 года было найдено, что больница им. Карла Маркса (до 1918 г. Свято-Георгиевская больница) находилась на Выборгской набережной по адресу Оренбургская ул.4

Что же это была за больница?

Удивительно, но после октябрьских событий 1917 г. петроградские сестринские общины в большинстве своем, вопреки сложившемуся в нашей историографии мнению, не прекратили свою деятельность, хотя еще со времен I Мировой войны пребывали в бедственном положении. Более того, Георгиевская община даже в страшном 1918 г. продолжала и свою образовательную работу, предоставляя сестрам-ученицам возможность не только практически заниматься у коек больных, но и слушать теоретические лекции и принимать участие в практических занятиях по медицине. Именно сюда и было решено в январе 1919 г. перевести всех сестер-учениц петроградских общин для дальнейшей подготовки к получению звания сестры милосердия. Сначала при общине действовала так называемая Ликвидационная школа, где проходили испытания на звание сестер милосердия, а затем была открыта Нормальная школа сестер милосердия при больнице им. К. Маркса. Название больницы им. К. Маркса 8 октября 1918 г. получило лечебное заведение общины, переданное в соответствии с решением Комиссии по рассмотрению вопроса о порядке передачи лечебных учреждений Петроградских общин сестер милосердия Красного Креста Общегородской больничной кассе 25 января 1918 г. сначала в ведение собеса, а затем органов здравоохранения.

Именно в этой больнице и был рожден Георг Карлович Отс.

Сейчас это здание только что капитально отреставрированного бизнес-центра и мы надеемся, что к 100-летию великого певца один из фасадов этого здания украсит памятная доска, посвященная Георгу Отсу.

Владимир Алексеевич Дервенев — действительный член Всемирного клуба петербуржцев, действительный член Русского географического общества