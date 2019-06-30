30 июня 2019 | Время чтения 3 мин

Одно дело — довести до падения памятник истории и культуры, бросив его. Другое дело — потратить на него уйму денег – на сегодня 11,4 млн рублей и …. также бросить его. А бесплатно бросить нельзя было? Или не прикасаться шаловливыми ручками?

Владимир Станулевич, , 22:17 — REGNUM

Мэрия Архангельска начала в 2017 году реставрацию Англиканской церкви на набережной Седова в Соломбале. В итоге здание 1852 года постройки наполовину разобрано, и именно в этот момент всё кончилось. В буквально смысле кончилось — лицензия на реставрационную деятельность у генподрядчика и деньги у мэрии. Удивительно, что в 2017 году когда мэрия взялась за созидательную работу, которую оценила в 42 миллиона рублей, уверенность, что деньги будут, была полная. Иначе бы хорошее дело не начали. Хотя у людей, склонных к руководящей работе, всякое бывает.

Англиканская церковь в Соломбале в начале XX века

Вот во всём городе горят деревянные дома — памятники истории и культуры. До этого они многие годы стояли без ремонта и реставрации. Хорошо, если реставрация — дорогое занятие, выведите городской памятник из реестра и просто отремонтируйте его. Своих денег нет — найдите инвестора. Но такая сложная многоходовая телефонная работа, наверно, не под силу взявшимся за восстановление памятников. Но одно дело — довести до падения памятник истории и культуры, бросив его. Другое дело — потратить на него уйму денег — на сегодня 11,4 млн рублей и … также бросить его. А бесплатно бросить нельзя было? Или не прикасаться шаловливыми ручками? Без реставрации церковь постояла бы лет 20−30. Или до другого состава мэрии.

Но поздно, во всех смыслах, пить боржом… Обратного пути нет. Помощник заместителя главы города по вопросам экономического развития и финансам Анастасия Завьялова смело идет вперед и желающим знать обстановку сообщает, что на 2019 год на англиканской церкви запланировано выполнить реставрацию сруба, кровли и крыши в полном объеме, устройство косяков в наружных проемах, устройство балок и накатов перекрытий, провести антисептирование здания, разработать проект во внутренним и наружным сетям, инженерным коммуникациям (водопровод, теплоснабжение, канализация, электроснабжение, охранная и пожарная сигнализация). И вообще не всё так плохо: «В 2017—2018 годах был выполнен первый этап ремонтно-восстановительных работ на фасадах объекта культурного наследия. Выполнен демонтаж перекрытий первого и второго этажей, перегородок, дверных и оконных заполнений, каминов и печей. Разобран и обустроен новый фундамент с цокольным перекрытием. Работы на объекте проводятся под наблюдением и сопровождением авторского и технического надзора представителями ООО «Архстройэкпертиза». На всё вышеупомянутое израсходовано 11,4 млн рублей».

Англиканская церковь на набережной Г.Седова в Архангельске. Современное состояние Владимир Станулевич © ИА REGNUM Англиканская церковь на набережной Г.Седова в Архангельске. Современное состояние Владимир Станулевич © ИА REGNUM Англиканская церковь на набережной Г.Седова в Архангельске. Современное состояние Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вопрос, почему принялись за камины, разобрав и не смонтировав наружную обшивку здания и почему нет раздела сетей в проекте реставрации, без которого за нее нельзя приниматься, был бы уместен, но в полный рост встала еще более сложная «проблема». Оказывается, на территории Архангельской области нет организаций, переоформивших реставрационную лицензию в соответствии с постановлением правительства РФ от 17.10.2017 года № 1262. Минкульту РФ эти лицензии переоформил до боли знакомым особо приближенным предприятиям и резко затормозил процессы.

Чиновники архангельской мэрии наткнулись на такой факт, и знают ли, что делать в таких условиях, неизвестно. В порядке помощи чиновникам мэрии следует сообщить, что эти работы могут вести и реставрационные предприятия, зарегистрированные не только в Архангельской области. Надо только широко объявить конкурс на реставрацию, и если большого числа желающих не будет, набрать по телефону пару-тройку известных многолетней работой реставрационных предприятий и пригласить их на конкурс.

Ответ на вопрос, смогут ли чиновники мэрии поискать телефоны реставрационных предприятий и провести запланированные на 2019 год (а уже середина года) работы, покажет ближайшее будущее.