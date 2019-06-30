Москва, , 18:48 — REGNUM

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подвергла критике спектакль «Три сестры» режиссера Константина Богомолова, об этом 29 июня она сообщила в социальной сети Instagram.

По мнению Брухуновой, спектакль скучен, а его сценическое решение страдает тривиальностью и набило оскомину.

«Скучно. Пора уже придумать что-то новое. На мой взгляд режиссёр утопил аморфностью своего мышления и, как следствие всей постановки, невероятный творческий потенциал большинства присутствующих на сцене. Очень жаль» , — отметила помощница Петросяна.

Напомним, известный режиссер Константин Богомолов известен своими скандальными интерпретациями классических произведений. Творца упрекают за излишнюю провокационность, выхолащивающую философское содержание используемых им текстов.