Москва, 30 июня 2019, 18:48 — REGNUM
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подвергла критике спектакль «Три сестры» режиссера Константина Богомолова, об этом 29 июня она сообщила в социальной сети Instagram.
По мнению Брухуновой, спектакль скучен, а его сценическое решение страдает тривиальностью и набило оскомину.
Напомним, известный режиссер Константин Богомолов известен своими скандальными интерпретациями классических произведений. Творца упрекают за излишнюю провокационность, выхолащивающую философское содержание используемых им текстов.