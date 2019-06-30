Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM

Главный приз Международного конкурса имени Чайковского получил пианист из Франции Александр Канторов, об этом 29 июня сообщили в пресс-службе мероприятия.

Победитель был назван после гала-концерта в Мариинском театре, награду победителю вручил сопредседатель оргкомитета Валерий Гергиев.

За Гран-при конкурса соревновались сразу семеро музыкантов, примечательно, что трое из них представляли Россию, однако выбор жюри пал на музыканта из Франции.

Напомним, Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского является одним из престижнейших конкурсов в области исполнения классической музыки, он проводится раз в четыре года.