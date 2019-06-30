Москва, , 15:46 — REGNUM

Популярный певец Николай Носков возвращается на большую сцену после перенесенного инсульта, об этом 26 июня на своей странице в Instagram заявил продюсер Виктор Дробыш.

«Николай Носков на студии. Наконец-то. Теперь я точно могу сказать-ждите его сольный концерт в конце года!!!» , — написал Дробыш.

Вместе с комментарием в социальной сети появился небольшой ролик в котором можно увидеть Носкова, исполняющего песню на английском языке.

Напомним, весной 2017 года Николаю Носкову сделали операцию по удалению тромба, позднее в СМИ появилась информация о том, что музыкант перенес инсульт. После продолжительной реабилитации он готовится вернуться на сцену.