Вашингтон, , 15:18 — REGNUM

Актриса Дейзи Ридли, сыгравшая роль Рей в популярной саге «Звездный войны», приняла решение покинуть проект, об этом 30 июня сообщает Le Figaro.

Как отметила актриса, после выхода в прокат 18 декабря 2019 года очередной ленты франшизы, ее персонаж больше не будет задействован в дальнейших картинах саги.

Напомним, Дейзи Ридли снялась в трех эпизодах фильма, последний из которых еще не вышел на экраны. Она исполнила в фильмах главную роль.

Культовая сага была создана Джорджем Лукасом и завоевала признание у сотен миллионов поклонников по всему миру. После создания шести эпизодов, Лукас продал права на дальнейшие съемки фильмов из киновселенной, что привело к значительному падению качества последующих серий.