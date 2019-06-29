Вашингтон, , 23:23 — REGNUM

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс появится в будущих проектах киновселенной Marvel, играя своего персонажа Дедпула, однако в измененном образе. Об этом 29 июня сообщает Кинопоиск со ссылкой на источник.

Известно, что персонаж должен претерпеть некоторые метаморфозы, однако какие именно не уточняется. По слухам, Дедпул продолжит обращаться к зрителям в кинотеатре, а также будет обладать информацией о собственных похождениях в других частях фильма.

Напомним, ранее продюсер Marvel Кевин Файги заявлял, что персонаж останется прежним, однако, согласно источнику, предоставившему информацию изданию Кинопоиск, планы несколько поменялись.