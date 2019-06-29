Пермь, , 22:35 — REGNUM

Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов заявил, что главный приглашенный дирижер непременно должен быть иностранцем, об этом 29 июня он рассказал в интервью изданию «Новый компаньон».

Предполагаемым претендентом на данную должность является финский дирижер Санту-Матиас Роували, однако, как отмечают в театре, рассматриваются и другие кандидатуры.

Причиной предпочтения Борисовым иностранных дирижеров отечественным, является желание оставаться в мировом музыкальном и театральном контексте. Почему российский дирижер не может этому соответствовать, исполнительный директор не уточнил.

«Это очень достойный и очень перспективный молодой дирижёр. Мы были бы счастливы с ним поработать. Однако мы не будем сразу заключать с ним контракт. Пусть приедет, продирижирует концерт, мы посмотрим, как он будет работать с нашим оркестром, как он понравится нашим зрителям, после этого будем решать» . Андрей Борисов

Напомним, на прошлой неделе художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявил, что уходит в отставку, причиной тому стали разногласия с властями региона.

Руководство театра выступает с идеей не приглашать нового худрука, надеясь, тем самым сохранить влияние Курентзиса на его прежнем месте работы.