Пермь, 29 июня 2019, 22:35 — REGNUM
Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов заявил, что главный приглашенный дирижер непременно должен быть иностранцем, об этом 29 июня он рассказал в интервью изданию «Новый компаньон».
Предполагаемым претендентом на данную должность является финский дирижер Санту-Матиас Роували, однако, как отмечают в театре, рассматриваются и другие кандидатуры.
Причиной предпочтения Борисовым иностранных дирижеров отечественным, является желание оставаться в мировом музыкальном и театральном контексте. Почему российский дирижер не может этому соответствовать, исполнительный директор не уточнил.
Напомним, на прошлой неделе художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявил, что уходит в отставку, причиной тому стали разногласия с властями региона.
Руководство театра выступает с идеей не приглашать нового худрука, надеясь, тем самым сохранить влияние Курентзиса на его прежнем месте работы.