Вашингтон, , 22:36 — REGNUM

Известная голливудская актриса Мелисса МакКарти может исполнить роль главной злодейки Урсулы в фильме «Русалочка», об этом 29 июня сообщает издание Variety.

Мелисса МакКарти (cc) Red Carpet Report on Mingle Media TV

На сегодняшний день соглашение между актрисой и кинокомпаний Walt Disney еще не подписано, однако стороны уже вступили в переговорный процесс по данному поводу.

Уже известно, что режиссером картины выступил Роб Маршалл, известный своей работой над фильмами «Чикаго» и «Мэри Поппинс возвращается».

Напомним, слухи о возможной экранизации популярного диснеевского мультфильма появились еще в 2016 году. Оригинальный мультсериал был создан в 1989 году. Как правило, экранизации подобного рода пользуются большой популярностью среди зрителей и окупаются в прокате.