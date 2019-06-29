Ташкент, , 20:38 — REGNUM

В Ташкенте обнаружен ценный клад, в котором есть карты, указывающие места нахождения древних золотых монет, а также почти сотня религиозных рукописей и икон, историческая ценность которых пока не установлена, сообщает УзА.

«Только за одну книгу, покрытую сусальным золотом, иностранцы предлагают 600 тысяч долларов», говорится в публикации.

По данным национального информационного агентства, в этой огромной сокровищнице есть коллекции золотых, серебряных и медных монет, чеканки IX—XIX — на территории Туркестана, а также чеканки XVIII и начала XX веков — России и нескольких европейских стран.

Также, обнаружены рукописи эпохи Амира Олимхана (эмир Бухарский) и редкие источники об истории европейского и азиатского континента.

Агентство обещает в скором сообщить об общей стоимости клада, который местные граждане и «представители действующих на территории нашей республики отдельных зарубежных организаций» пытались присвоить ценности.