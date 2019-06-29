Вашингтон, , 20:30 — REGNUM

В интернете появился трейлер обновленной версии культового фильма «Матрица» с разрешением 4k, ролик был опубликован 28 июня в YouTube.

Матрица YouTube: Warner Bros. UK

Модернизированная версия фильма выйдет на экранах в США 12 июля 2019 года, ее выпуск приурочен к 20-летию популярной картины. Выход в России пока находится под вопросом.

Напомним, братья Вачовски, которые с недавнего времени именуются сестрами, в настоящее время работают над продолжением культовой трилогии. Известно, что съемки картины начнутся в 2020 году.

На данный момент подробности проекта не раскрываются, поэтому станет ли новая «Матрица» продолжением предыдущих частей или отдельной лентой — неизвестно.